У Стармера говорят, что премьер читал предостережение о назначении Мендельсона

На Даунинг-стрит подтвердили, что британский премьер-министр Кир Стармер читал предупреждение о связи бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

На Даунинг-стрит заявили, что Стармер прочитал рекомендации, в которых предупреждалось о связях Мендельсона с Эпштейном, в частности о том, что он поддерживал контакт с ним после первого приговора американскому финансисту.

Это произошло перед тем, как Стармер назначил его послом. Представитель подчеркнул, что британский премьер "взял на себя ответственность за это назначение, признал, что это была ошибка, и принес извинения".

"Полный масштаб этих связей не был известен", – утверждает он.

На вопрос, почему Стармер не прислушался к предупреждениям о связях Мендельсона с Эпштейном, спикер отметил, что рекомендации этого документа "не раскрывали глубину и масштаб этих отношений".

Также спикер отказался ответить, спрашивал ли лично премьер Мендельсона о его связи с Эпштейном после ознакомления с рекомендациями.

"Это тот тип материалов, которые полиция попросила нас не разглашать. Очевидно, что из этой ситуации нужно сделать выводы относительно более широких процедур", – добавил он.

Как известно, что 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют о том, что советники прямо указывали Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном составляют общий репутационный риск.

В конце января Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

В прошлом Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, его премьерство оказалось под угрозой на фоне скандала. Впоследствии британский премьер отверг слухи о своей отставке.

Читайте также: "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.