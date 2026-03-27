В ЕС договорились о первой с 1968 года реформе таможенных правил

Совет ЕС и Европарламент согласились пересмотреть таможенную систему ЕС, предоставив Союзу более современный инструментарий для борьбы с такими тенденциями, как огромный рост объемов торговли, особенно в электронной коммерции, быстрый рост количества стандартов ЕС, которые необходимо проверять на границе, и сложные геополитические реалии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Совете ЕС.

Реформа вводит новые инновационные инструменты для содействия глобальной торговле, более эффективного сбора таможенных платежей и усиления контроля за несоответствующими, опасными или некачественными товарами. В целом новая система обеспечит более надежный контроль без чрезмерной нагрузки на органы власти и трейдеров.

"Сегодняшнее соглашение знаменует собой крупнейшую реформу с момента создания Таможенного союза в 1968 году. Новый таможенный кодекс Союза позволит нам решать многочисленные вызовы, обусловленные новыми геополитическими реалиями, обеспечивая при этом экономическую безопасность. После принятия этот современный инструментарий будет способствовать развитию торговли и обеспечит надлежащее взимание пошлин упрощенным способом и с необходимой правовой определенностью", – сказал Макис Керавнос, министр финансов Кипра, председательствующего в Совете ЕС.

Законодатели согласовали законодательство для:

– создание единого, современного центра таможенных данных ЕС: единой центральной платформы для взаимодействия импортеров и экспортеров с таможней в ЕС, усиления целостности данных, отслеживания и таможенного контроля;

– введение расширенных таможенных упрощений для наиболее надежных трейдеров, что сэкономит их время и деньги;

– введение нового общеевропейского сбора за обработку товаров, содержащихся в небольших посылках, ввозимых в ЕС;

– создание нового децентрализованного таможенного органа – таможенного органа ЕС, который будет осуществлять надзор за центром таможенных данных ЕС, поддерживая при этом работу по управлению рисками национальных таможенных органов.

Совет и Европейский парламент продолжат работу над доработкой технических элементов пакета до его окончательного принятия созаконодателями. Новое таможенное законодательство вступит в силу через 12 месяцев после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 11 февраля Совет ЕС официально утвердил новые правила таможенного налогообложения товаров, содержащихся в небольших посылках, поступающих в Евросоюз, преимущественно через электронную коммерцию.

В последнее время во многих странах Европы заговорили о нашествии дешевых товаров сомнительного качества с китайских онлайн-платформ. Некоторые платформы уже попадали под расследования и штрафы национальных органов.