Дрон атаковал британскую авиабазу на Кипре

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири, находящаяся на Кипре, подверглась атаке неизвестного дрона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News со ссылкой на представителя ведомства.

В результате падения дрона пострадавших нет.

Правительство Великобритании пока не подтвердило, откуда происходит беспилотник. Из-за атаки второстепенный персонал авиабазы временно покинет территорию объекта.

"Наши вооруженные силы реагируют на вероятный удар беспилотника по авиабазе Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Защита наших сил в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала на защиту наших людей", – заявил представитель британского Минобороны.

В то же время представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил, что беспилотник нанес "незначительный ущерб".

"Компетентные органы немедленно активировали необходимые протоколы безопасности и постоянно следят за ситуацией в координации с британским правительством и администрацией британских баз", – написал представитель в X.

Отметим, что о ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Дональд Трамп заявил в воскресенье, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Между тем в Иране заявили, что не будут вести переговоры с Вашингтоном.