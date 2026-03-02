Греция направляет фрегаты и истребители F-16 на Кипр

Греция отправляет два фрегата и два истребителя F-16 на Кипр в связи с угрозой безопасности вокруг средиземноморского острова.

Об этом объявил в понедельник министр обороны Греции Никос Дендиас, которого цитирует eKathimerini, сообщает "Европейская правда".

Дендиас также рассказал, что во вторник вместе с главнокомандующим Вооруженными силами генералом Димитриосом Чуписом посетит Кипр для встреч с президентом Никосом Христодулидисом и министром обороны Василисом Пальмасом, чтобы лучше скоординировать позицию двух союзников.

"После безосновательных атак на территорию Кипра Греция будет... всячески содействовать обороне Республики Кипр, чтобы противодействовать угрозам и незаконным действиям, происходящим на ее территории", – сказал Дендиас.

Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис в своем Х поблагодарил Грецию за отправку фрегатов и F-16.

"В рамках усиленных мер предосторожности, принимаемых в связи с развитием событий в регионе, было договорено, что Греция отправит в Республику Кипр два фрегата ВМС. Речь идет о фрегате "Кимон" и еще одном фрегате, оснащенном системой противодействия беспилотным летательным аппаратам "Кентавр". Параллельно... на Кипр отправляется пара самолетов F-16 греческих военно-воздушных сил", – отметил он.

Утром 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

Впоследствии в МИД Великобритании уточнили, что удар был нанесен по взлетно-посадочной полосе.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Отметим, что об ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.