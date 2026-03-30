Почему ЕС приостановил помощь в размере 90 млрд для Украины и когда запустят "план Б"

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что рассчитывают получить первый транш уже согласованного Европейским союзом 90-миллиардного пакета помощи уже в апреле 2026 года.

В Киеве убеждены: Брюссель должен как-то решить эту проблему и сдержать обещание.

Впрочем, шансы на то, что это произойдет, крайне низки.

ЕС не смог обойти вето Виктора Орбана и фактически перешел в режим ожидания до выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля.

Далее – краткое изложение статьи.

Решение о предоставлении Украине займа на сумму 90 млрд евро на 2026-27 годы лидеры стран ЕС приняли во время заседания Европейского совета 18 декабря 2025 года. Причем именно это решение в свое время послужило своеобразным "планом Б" после того, как стало ясно, что Бельгия не даст согласия на использование для финансирования Украины российских замороженных активов, как изначально предлагала Еврокомиссия.

Как ни иронично, но одним из главных инициаторов продвижения этой идеи тогда, в ночь на 19 декабря, был именно венгерский премьер. Тогда Виктор Орбан именно таким образом фактически защитил замороженные в Европе российские деньги от их передачи Украине.

Единственным условием Орбана для того, чтобы он дал согласие на предоставление 90 млрд для Украины, было то, что Венгрия не будет участвовать в финансировании этого кредита. Точно такие же требования выдвинули премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, и остальные члены ЕС с этим согласились.

В результате лидеры решили, что Евросоюз заимствует 90 млрд евро для Украины на международных финансовых рынках. 30 млрд евро кредита должны были быть предназначены для поддержки украинского бюджета, а 60 млрд – на украинскую армию и оружие.

Причем "кредитом" это является именно для стран ЕС. Украина за него платить не будет.

Вернуть этот долг европейцам (теоретически) должна Россия – из репараций, которые она (опять же, в теории) должна будет выплатить Украине после завершения войны.

Официальная причина, по которой Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине 90-миллиардного кредита от ЕС, – прекращение Украиной транзита российской нефти в Европу (в Венгрию и Словакию) по украинскому нефтепроводу "Дружба", который в январе 2026 года был поврежден российскими дронами.

Украина не спешит ремонтировать "Дружбу" и вместо этого продолжает заявлять, что "Дружба" и кредит не связаны, а разблокирование кредита – задача самого ЕС

Впрочем, никаких вариантов "плана Б" по этому поводу у ЕС нет, утверждают многочисленные собеседники корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе.

Единственный положительный для Украины вариант, который ЕС видит сейчас, предусматривает цепочку из трех событий. Во-первых, должны состояться выборы в Венгрии. Далее Украина должна запустить нефтепровод "Дружба". И третьим шагом, после этих двух, Орбан снимает вето.

И только в случае, если после двух первых шагов третьего не произойдет – тогда и начнется серьезная работа над "планом Б".

Итак, сейчас все ждут выборов в Венгрии. Уже в ночь на 13 апреля может стать ясно, останется ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на новый срок.

В Брюсселе, впрочем, рассчитывают, что независимо от результатов выборов Орбан смягчит риторику с воинственной предвыборной на более взвешенную. Уже практически с 13 апреля евробюрократы рассчитывают если не на немедленное разблокирование Венгрией процесса предоставления Украине кредита, то по крайней мере на спокойный прагматичный диалог.

К этому времени ремонт "Дружбы" должен завершиться, считают в Брюсселе.

Европейские политики и чиновники убеждены: запас прочности у украинского бюджета есть.

