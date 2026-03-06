Как война против Ирана раскалывает США и почему у Трампа могут быть проблемы

Заявления администрации Дональда Трампа о превентивной операции против Ирана ставят под сомнение не только некоторые европейские союзники США, но и американские законодатели. Более того – представители обеих партий.

Возмущение внутри страны вызывает то, что действия Трампа с большой вероятностью были нарушением американской конституции – президент не имел согласия Конгресса на начало боевых действий.

И все это – на фоне промежуточных выборов в Конгресс, которые обещают стать вызовом для американского президента и которые уже стартовали с началом партийных праймериз в нескольких штатах.

О том, как очередная операция американских войск расколола американскую администрацию и как эти события могут повлиять на ход промежуточных выборов в Конгресс, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ольги Ковальчук Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа. Далее – краткое ее изложение.

Сенатор Марк Уорнер из штата Вирджиния, который является членом "Банды восьмерых" (группы из восьми законодателей США, преимущественно членов комитета по разведке, которые получают секретные данные об операциях США и которых администрация Трампа проинформировала о запланированной операции в Иране), поставил под сомнение конституционность ударов по Ирану.

Вместо этого американский президент направил законодателям 2 марта (то есть уже после начала войны) секретное письмо, в котором обосновал необходимость операции потребностью устранить Иран как глобальную угрозу. Отметим – без упоминаний о ядерной программе Тегерана или необходимости свергнуть кровавый режим аятолл.

Но даже сейчас американское общество не услышало ответов на главные вопросы.

Прежде всего, неизвестно, как долго продлится эта война и чего стремятся достичь США.

Как следствие, опросы показывают, что только 27% американцев одобрили действия Трампа в Иране. Для сравнения, операцию по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро поддержали более чем в два раза больше – 65%.

Показательна сдержанная реакция вице-президента США Джей Ди Венса, которого Трамп почти однозначно считает своим преемником.

Свое медийное молчание Венс нарушил в коротком интервью Fox News аж 2 марта. В заявлении он поддержал удары по Ирану, повторив тезис о получении ядерного оружия.

В то же время Венс пытался заверить аудиторию (а может, и себя), что Трамп не втянет Америку в "новый Ирак или Афганистан".

Эксперты отмечают, что поддержка действий против Ирана в Конгрессе больше всего зависит от продолжительности этой операции.

Затяжная война, которая дестабилизирует регион и принесет потери американской армии, может отвратить от президента и его однопартийцев.

Более того, некоторые из них уже выражают свое беспокойство по поводу этого, например MAGA-республиканец Марквейн Маллин.

Не стоит забывать и о человеческих потерях, которые уже понесли США во время многодневной операции на Ближнем Востоке. Шесть солдат, уже убитых в ходе нынешней войны, – это слишком большая потеря для президента, который избрался на лозунгах мира и "Америка превыше всего".

А война в стратегически важном регионе без смысла и цели, как показывает история Ирака, приводит не только к ослаблению имиджа на мировой арене, но и к потере электоральных баллов.

И эти политические последствия не заставили себя ждать. Первые американские удары по Ирану пришлись на субботу – за три дня до официального старта первого этапа промежуточных выборов в Конгресс – партийных праймериз.

Во вторник кандидатов от партии выбирали только три штата – Арканзас, Северная Каролина и Техас.

Даже предварительные результаты в этих штатах стали довольно показательными.

Подробнее – в материале Ольги Ковальчук Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.