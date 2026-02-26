Премьер Дании объявила досрочные выборы

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы датского правительства приводит Politico.

Поскольку до истечения полномочий парламента текущего созыва осталось менее года, выборы должны были состояться не позднее 31 октября.

Однако решение о переносе даты голосования, вероятно, основано на резком росте поддержки правящей Социал-демократической партии Фредериксен в результате агрессивных угроз президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

"Я порекомендовала королю Фредерику провести выборы 24 марта", – заявила Фредериксен депутатам во время пленарного заседания датского парламента в Копенгагене.

В своем выступлении Фредериксен прямо упомянула о напряженности в отношениях Копенгагена с Вашингтоном и сказала, что ее временное правительство будет бдительным в период до выборов в марте.

"Несмотря на то, что сейчас в Дании продолжается предвыборная кампания, мир не ждет. Как всем известно, конфликт вокруг Гренландии еще не закончился. Правительство, конечно, будет продолжать заботиться об интересах Дании", – отметила премьер.

Социал-демократы потерпели драматическое поражение на общенациональных муниципальных выборах в декабре, но рейтинг партии стремительно вырос благодаря горячей защите Фредериксен суверенитета Дании.

Согласно последним опросам избирателей, партия премьер-министра может набрать 22% голосов, что почти вдвое превышает прогнозируемый результат ее ближайших конкурентов, "Зеленых левых".

Партия Фредериксен в настоящее время находится в коалиции с либералами-центристами и умеренными, но многие прогрессивные сторонники ее партии призывают к более тесному сотрудничеству с левыми группами.

Она отказалась сказать, с кем она будет стремиться управлять, если выиграет предстоящие выборы, добавив, что может представить себе повторное партнерство с "политическим центром" так же легко, как и союз с левыми.

"Я заранее ничего не исключаю. В времена, в которых мы живем, я воздержусь от выдвижения окончательных требований", – отметила Фредериксен.