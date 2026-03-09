В Германии обломки метеорита упали на жилой дом

В немецком городе Кобленц зафиксировали падение обломков метеорита, которые пробили крышу жилого дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

Объединенные центры управления пожарно-спасательными службами в федеральных землях Германии накануне вечером получили увеличенное количество экстренных вызовов. Тогда стало известно, что речь идет о падении фрагментов метеорита.

Полиция города Кобленц, который расположен в земле Рейнланд-Пфальц, сообщила, что около 19:00 сгоревшее небесное тело врезалось в крышу жилого дома.

Метеорит пробил отверстие размером с футбольный мяч. Фрагмент сначала попал в крышу, а затем в спальню дома.

Фото: Tagesspiegel

Фото: Bild

В комнате не было людей, поэтому никто не получил ранения, сообщили правоохранители.

"Было подтверждено, что над Рейнланд-Пфальцем пролетел метеорит, который раскололся. В Рейнланд-Пфальце было несколько падений, в том числе одно, которое ударило по жилому дому", – сказал командир пожарной службы Кобленца Бенджамин Маркс.

О других повреждениях пока не сообщалось.

Напомним, в мае 2024 года метеорит зафиксировали над Испанией и Португалией.

Весной 2023 года такое явление наблюдали над Киевом. После яркой вспышки многие украинцы в условиях войны сначала приняли это за воздушную атаку, в Киеве объявили воздушную тревогу.

В апреле 2021 года яркий болид видели на юге Франции.