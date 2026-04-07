СМИ: В Стамбуле прогремели взрывы возле консульства Израиля, погибли три человека

В Стамбуле возле консульства Израиля прогремели взрывы, полиция сообщила о трёх погибших.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN Turk.

Выстрелы раздались перед зданием, в котором расположено израильское консульство в районе Бешикташ. На место происшествия были направлены полицейские подразделения.

Правоохранители сообщили о "нейтрализации" трех человек. Двое полицейских получили ранения.

Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана резко возросло количество нападений на объекты еврейских общин в странах Европы.

В ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем автомобилей выбиты стекла в соседнем здании.

А на прошлой неделе в Нидерландах начали расследование взрыва, произошедшего поздно вечером 3 апреля возле офиса произраильской христианской ассоциации.

Также сообщалось, что в ночь на 20 марта неизвестные поджгли здание оружейного завода компании LPP Holding в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя малоизвестная группа Earthquake Faction, протестующая против сотрудничества с Израилем.