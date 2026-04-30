Шаг к репарациям, коалиция по оборонным закупкам, скандал с РФ на Биеннале: новости дня

Європарламент закликав усі держави-члени ЄС доєднатися до трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і якнайшвидше ввести його в дію. Бельгія стане 24-ю країною, яка приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо російської агресії.

Україна і 5 країн Європи створили коаліцію з оборонних закупівель, а Фінляндія приєднається до "коаліції дронів".

Пентагон вивільнив $400 млн допомоги Україні, а інші партнери передали мобільні тренажери F-16.

У США заявили, що Росія допомагає Ірану у війні, а РФ пригрозила Молдові.

Британія і ще дев'ять країн створюють "доповнення до НАТО" для стримування РФ на морі.

Все важливе і цікаве за четвер, 30 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Реакція Зеленського на заяви Трампа

Президент Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою глави Білого дому Дональда Трампа, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції про перемир’я.

"Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Трамп напередодні заявив, що під час телефонної розмови запропонував господарю Кремля Владіміру Путіну "коротке припинення вогню".

"Я запропонував коротке припинення вогню, і я думаю, він може це зробити", – заявив він.

Також американський президент додав, що його розмова з Путіним була "дуже хорошою".

Крок до репарацій

Європарламент ратифікував приєднання ЄС до комісії щодо репарацій Росії для України і закликав прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та президента Сербії Александара Вучича не їхати до Москви, а "краще їхати у Київ".

Верховна Рада ратифікувала конвенцію про комісію щодо репарацій для України.

Крім того, євродепутати закликали усі держави-члени ЄС доєднатися до трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і якнайшвидше ввести його в дію.

Бельгія також приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо російської агресії. Вона стане 24-ю країною, яка оголосила про рішення доєднатися до угоди.

Коаліція з оборонних закупівель

Україна і 5 країн Європи створили коаліцію з оборонних закупівель, а Фінляндія приєднається до "коаліції дронів".

Пентагон вивільнив $400 млн допомоги Україні, а інші партнери передали мобільні тренажери F-16.

Угорщина і "зміна балансів"

Міністр закордонних справ України виклав послам головні завдання на найближчий час.

"Після виборів в Угорщині спостерігаємо фундаментальну зміну балансів і зменшення блокуючого впливу РФ у Європі. Це відкриває нові можливості для ухвалення стратегічно важливих рішень. Прагнемо якнайшвидше відкрити всі шість переговорних кластерів. Часовий пріоритет – головування Кіпру в ЄС. А протягом головування Ірландії прагнемо вже закрити деякі переговорні глави", – зазначив Андрій Сибіга.

Глава МЗС додав, що українські дипломати працюють в усіх столицях над забезпеченням необхідного консенсусу.

За даними Bloomberg, майбутній угорський прем’єр Петер Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

А видання Politico пише, що у ЄС готують пропозицію привілеїв для України замість швидкого вступу.

Зазначається, що нова пропозиція полягає у ширшому доступі України до ринку та більш активній участі у програмах та інституціях ЄС.

Суперечка Трампа з Мерцом

Американський президент Дональд Трамп на тлі публічної суперечки з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом оголосив, що США наразі вивчають можливість скорочення чисельності своїх військ, розгорнутих у Німеччині.

"Сполучені Штати вивчають і аналізують можливість скорочення чисельності військ у Німеччині, і рішення з цього питання буде ухвалено найближчим часом", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

У понеділок канцлер Німеччини заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ.

Мерц вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні, наголосивши, що Вашингтон так само не має чіткої стратегії щодо переговорів з іранцями.

Разом з тим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що впевнений у своїх відносинах із президентом США Дональдом Трампом, незважаючи на критичні зауваження з боку останнього.

"Особисті стосунки між американським президентом і мною залишаються – принаймні, з моєї точки зору – такими ж добрими, як і раніше. Ми, як і раніше, ведемо конструктивний діалог один з одним", – сказав він.

Згодом Трамп вказав на "неефективність" Мерца у завершенні російсько-української війни та у вирішенні проблем з імміграцією та енергетикою в Німеччині.

"Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі й Німеччину, безпечнішим місцем!" – написав президент США на своїй платформі Truth Social.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його не занепокоїла заява президента США Дональда Трампа про можливе скорочення чисельності американських військ, розгорнутих у Німеччині.

"Ми повинні взяти на себе більше відповідальності, ми маємо стати сильнішими. Це може статися зараз. Ми спокійно розглянемо це разом", – сказав глава МЗС.

Фрідріх Мерц очікує максималізації зусиль для розбудови військового потенціалу Бундесверу, який має бути готовий до оборони та стримування "вже зараз".

"Весь Бундесвер переживає період кардинальних змін. Ми маємо бути готовими до стримування та оборони вже сьогодні, здатними до "Fight Tonight" (битися сьогодні. – Ред.), – заявив Мерц.

Відносини Трампа і Європи

Після того як один з іранських безпілотників поцілив по британській авіабазі на Кіпрі, який до липня головує в Євросоюзі, але не є членом НАТО, Нікосія активізувала обговорення про реальність практичного застосування статті 42 Договору про Євросоюз. Частина 7 цієї статті декларує той самий принцип, що стаття 5 НАТО про підтримку в обороні.

У частині столиць ЄС досі немає усвідомлення того, що над спільною європейською обороною необхідно працювати.

А, за даними Euractiv, в ЄС побоюються, що розмови про взаємну оборонну допомогу можуть спровокувати Трампа.

Як зазначає видання, деякі лідери заявили, що обговорення цього питання під час неформального саміту на Кіпрі було "передчасним" і зрештою може обернутися проти них у відносинах з Дональдом Трампом.

Дипломати побоюються, що положення про солідарність у статті 42.7 Договору ЄС ризикує бути представленим як європейська альтернатива НАТО, що дасть США можливість скоротити свої зобов'язання за статтею 5 Договору НАТО.

Водночас Британія і ще дев'ять країн створюють "доповнення до НАТО" для стримування РФ на морі.

Напередодні міністр оборони США Піт Гегсет назвав "зразковими союзниками" Сполучених Штатів Ізраїль, Південну Корею, Польщу, Фінляндію та країни Балтії.

"Союзники, які цього не роблять – союзники, які все ще не виконують свою частину обов’язків щодо колективної оборони – зазнають наслідків", – попередив Гегсет.

До речі, українці стали менше довіряти гарантіям з боку США та Європи у разі повторного нападу РФ.

Озброєння Європи

Після того як президент США Дональд Трамп заговорив про ймовірне скорочення чисельності американських військовослужбовців у Німеччині, глава Литви Гітанас Науседа заявив, що йому прикро бачити такі розбіжності.

"Я, чесно кажучи, не буду приховувати, що мені боляче бачити такі розбіжності. Я роблю висновок, що все починається з риторики і все закінчується риторикою", – заявив Науседа.

Тим часом він підписав закони про два військових полігони.

Крім того, Литва тестувала систему оповіщення населення, а також дозамовить у США ще одну систему HIMARS.

В Латвії анонсували масштабну трансформацію Збройних сил з огляду на війну в Україні.

У Франції отримали більше заявок на 10-місячну службу в армії, ніж відкрили місць.

Трамп чекає на пропозицію Ірану

За даними CNN, Сполучені Штати очікують на оновлену мирну пропозицію Ірану до п’ятниці.

Трамп заявив, що його реакція на будь-яку пропозицію Ірану залежатиме від того, наскільки далеко вони зайдуть щодо ядерної програми. Він зазначив, що "угоди не буде, доки вони не погодяться, що ядерної зброї не буде".

За даними видання Axios, Дональду Трампу у четвер представлять доповідь з новими варіантами військових дій проти Ірану.

Підготовка цієї доповіді є свідченням того, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення великомасштабних бойових операцій.

Bloomberg пише, що США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету Dark Eagle у війні проти Ірану.

Нещодавно Трамп заявив, що планує тримати Іран під морською блокадою, доки Тегеран не погодиться на угоду, яка врахує занепокоєння США щодо його ядерної програми.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що будь-яка спроба США блокувати іранські порти "приречена на провал".

Представник Демократичної партії у Сенатському комітеті з питань збройних сил Джек Рід розкритикував міністра оборони США Піта Гегсета.

"Кожен офіцер знає, що зобов’язаний надавати найкращі професійні поради, навіть якщо це не те, що хочуть чути його начальники. Адже коли керівники бояться говорити чесно, гинуть люди. Місії провалюються. Війни програються", – сказав він.

Як відомо, напередодні Гегсет вперше з моменту початку війни проти Ірану 28 лютого давав відповіді на запитання законодавців у Конгресі.

Під час слухань у Конгресі протестувальники перервали виступ Гегсета.

Наслідки війни проти Ірану

The Wall Street Journal пише, що США хочуть створити нову коаліцію для розблокування Ормузької протоки.

Єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас заявив, що якщо найближчим часом Ормузьку протоку не відкриють для вільного проходу суден, що перевозять нафту і газ, це матиме "катастрофічні наслідки" для світу.

Хоча він визнав, що ціни на паливо різко зросли і що "запаси палива для комерційних літаків у деяких частинах Європи перебувають під тиском", єврокомісар запевнив, що "немає фактичних доказів" дефіциту палива.

"Європа має надзвичайні резерви, які можна мобілізувати, якщо – тільки якщо – це буде необхідно. Наразі ринок поглинає цей шок", – сказав він.

Авіакомпанія SAS запевнила у відсутності загроз для її літніх рейсів. Air France-KLM також не очікує проблем з авіапальним у травні.

Вплив Росії

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що очільник Кремля Владімір Путін надає допомогу Ірану у веденні війни.

Призначений посол РФ Олег Озеров погрожував Молдові через Придністров'я.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой порадив Озерову зосередитися на своїх безпосередніх обов’язках.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка повідомив, що депутат Європарламенту з Люксембургу Фернан Картайзер хоче їхати до Санкт-Петербурга на зустріч з депутатами російської Держдуми і запропонував деяким колегам приєднуватись.

Журі Венеційської бієнале йде у відставку на тлі суперечок щодо участі Росії.

Politico дізналося, що британський депутат надавав юридичні послуги компанії підсанкційних олігархів РФ.

Решта новин

Уряд Британії виділяє додаткові 25 млн фунтів для захисту єврейських громад від нападів.

У Франції автобус зі стажеркою за кермом і легкове авто впали в річку.

Експедиція із пошуку жертв Волинської трагедії виявила нові останки.

Виконувачка обов'язків президента Косова Альбулена Хаджіу оголосила 7 червня датою проведення дострокових парламентських виборів – третіх в країні за півтора року.