Страны Балтии отвергли обвинения РФ в предоставлении Украине воздушного пространства для ударов

Эстония, Латвия и Литва выступили с совместным заявлением от имени министров иностранных дел, в котором отвергли обвинения Москвы в том, что они предоставили свое воздушное пространство для ударов Украины по территории России.

Текст заявления публикует, в частности, Министерство иностранных дел Эстонии, сообщает "Европейская правда".

В нем руководители внешнеполитических ведомств балтийских стран отвергли российскую дезинформационную кампанию "как абсолютно безосновательную".

"Страны Балтии никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов беспилотниками по целям на территории России", – говорится в заявлении.

Министры напомнили, что страны Балтии ранее уже официально опровергли эти обвинения, четко сообщив об этом временным поверенным в делах российских дипломатических миссий в Таллинне (27 марта), Риге (31 марта) и Вильнюсе (27 марта) соответственно.

"Несмотря на официальную реакцию, Россия продолжает врать", – добавляется в заявлении.

Главы МИД балтийских стран отметили, что Украина продолжает защищаться от полномасштабной захватнической войны России, полностью соблюдая статью 51 Устава ООН.

"Вместо того чтобы продолжать свою злонамеренную информационную операцию, Россия должна прекратить свою захватническую войну против Украины и полностью вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины. Балтийские государства остаются в полной солидарности с Украиной", – резюмируется в заявлении.

Как писала "Европейская правда", во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга в конце марта несколько беспилотников залетели на территорию стран Балтии и Финляндии.

В Эстонии 31 марта снова нашли разбившийся там украинский беспилотник, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины извинились перед государствами Балтии и Финляндией за эти случаи и отметили, что это, скорее всего, следствие воздействия российских средств РЭБ.