Что привело режим Орбана к поражению и в чём заключается хрупкость авторитарных систем

На протяжении 16 лет Венгрия Виктора Орбана воплощала опасную идею: что "нелиберальную демократию" можно сделать стабильной и укрепить у власти.

Сочетая электоральное доминирование с систематическим ослаблением институциональных сдержек и противовесов, Орбан, казалось, решил центральную дилемму современного авторитаризма: как снова и снова побеждать на выборах, одновременно уничтожая либеральную демократию.

Нынешняя победа партии "Тиса" Петера Мадяра в Венгрии, как и триумф в 2023 году в Польше "Гражданской коалиции" над нелиберальной партией "Право и справедливость" ("ПиС"), сигнализирует, что такие режимы могут быть более хрупкими, чем кажется.

Об уязвимости нелиберальных режимов на примере правления в Венгрии Виктора Орбана читайте в колонке профессора политологии Центральноевропейского университета Ласло Бруста Почему проиграл Орбан: какую уязвимость автократий показали выборы в Венгрии.

Автор колонки обращает внимание на то, что нелиберальные режимы Восточной Азии, на успех которых ссылаются современные нелиберальные режимы, имеют отличие.

По его словам, режимы Пак Чон Хи в Южной Корее или Ли Куан Ю в Сингапуре были эффективными, поскольку именно геополитическая угроза и постоянный риск внутренних беспорядков заставляли их добиваться значительных экономических успехов.

"Современные нелиберальные режимы действуют в совершенно иных условиях. В отсутствие давления, подобного тому, которое испытывали Пак и Ли, ослабление подотчетности не создает потенциала для развития. Зато оно открывает возможности для присвоения доходов", – пишет Ласло Бруст.

Соответственно, добавляет профессор политологии, власть становится ресурсом для поддержки политических коалиций, а не для обеспечения общественных благ.

Стратегия, которая якобы должна укреплять государственную способность, превращается в систему избирательного распределения.

"Со временем эта логика подрывает экономические основы нелиберального правления. Когда политическая лояльность становится главным критерием распределения ресурсов, страдают эффективность и инновации", – отмечает автор колонки.

По его мнению, именно это произошло с Венгрией при Орбане: по мере ухудшения экономических показателей ослабевала и способность режима удерживать свою коалицию поддержки.

Политолог подчеркивает, что по мере сворачивания прозрачности и подотчетности режим Виктора Орбана ограничил собственный доступ к финансированию ЕС.

"Модель Венгрии опиралась на шаткую коалицию транснациональных компаний, связанных с властью внутренних элит, и избирателей, которым обещали стабильность и экономическое улучшение.

Но с замедлением роста напряжение в этой коалиции усиливалось. Внутренний бизнес находил все меньше возможностей, а избиратели сталкивались со снижением уровня жизни и заблокированным будущим", – констатирует Ласло Бруст.

По его словам, поражение Орбана стало возможным тогда, когда недовольство соединилось с организацией – когда убедительный претендент Петер Мадяр объединил фрагментированных избирателей и превратил разочарование в участие.

Сотрудник Центральноевропейского университета обращает внимание на очень важную вещь: падение Орбана подрывает ощущение неизбежности глобального отхода от либеральной демократии.

"Победить нелиберализм на выборах было сложно. Однако еще более сложной задачей может оказаться построение устойчивой либеральной демократии – способной обеспечить и подотчетность, и вовлеченность. Но одно ясно: за этим будут внимательно наблюдать и друзья, и враги демократии", – резюмирует профессор политологии.

