Туск заявил о российском следе в кибератаках на энергетику Польши

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что некоторые признаки указывают на причастность российских спецслужб к подготовке кибератак на энергетическую инфраструктуру Польши – однако твердых доказательств нет.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Туска в четверг приводит польское издание Onet.

Глава польского правительства выступил после срочного совещания в связи с кибератаками, произошедшими в конце года.

"В конце декабря произошли кибератаки на энергетическую инфраструктуру Польши. Мы защитились от попыток дестабилизации", – сказал премьер-министр.

Он заверил, что критическая инфраструктура ни на мгновение не была под угрозой, так же не было угрозы блэкаута.

"Были атакованы отдельные объекты, в частности две теплоэлектростанции. Атаки были направлены на систему, которая позволяет управлять электроэнергией, происходящей из возобновляемых источников энергии. Мы отнеслись к этому очень серьезно", – продолжил Туск.

Он также добавил, что "если бы эта атака была успешной, полмиллиона человек остались бы без тепла".

Премьер-министр отметил, что атака не имела никаких негативных последствий, а Польша "не потеряла времени, поскольку наша система защищена от такого рода вмешательств".

Но он отметил, что такие сигналы игнорировать нельзя. "Нет твердых доказательств, но многое указывает на то, что эти атаки были подготовлены группами, связанными с российскими спецслужбами. Я не хочу спекулировать, но мы, пожалуй, не сомневаемся относительно источников "вдохновения", – добавил Туск.

Напомним, министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию. В ноябре он заявлял, что Польша подвергается больше всего кибератак в ЕС.

Вице-премьер Польши, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский сообщал, что в декабре страна была "очень близка" к отключению электроэнергии из-за российской атаки.