Почему подсанкционным лицам на Западе выгоднее не скрывать состояние

Исследование аналитического центра "Институт законодательных идей" показало, что одним из ключевых элементов эффективной санкционной системы является отчетность. И именно из-за нее самым безопасным вариантом для лица, подпадающего под санкции, является как раз противоположное сокрытию – раскрыть регулятору информацию обо всех своих активах.

О том, почему лицам, подпадающим под санкции, которые привыкли скрывать имущество, выгодно раскрыть информацию, читайте в статье Андрея Климосюка и Оксаны Гузий из "Института законодательных идей" Прозрачность как средство от обхода санкций: каким путем пошли ЕС, США и Британия. Далее – краткое изложение статьи.

Первая причина, почему выгодно раскрывать информацию, – сугубо прагматическая. После применения санкции в виде блокировки активов лицо, подпадающее под санкции, не может беспрепятственно использовать собственные средства. Это делает невозможным содержание семьи, оплату необходимых медицинских или юридических услуг, поскольку любые операции с активами запрещены.

Одних лишь прагматических стимулов было бы недостаточно. Именно поэтому в Великобритании и ЕС введена обязанность самоотчетности, за нарушение которой предусмотрена уголовная ответственность.

В Великобритании обязанность по самоотчетности была введена в 2023 году в рамках санкционного режима в отношении России, а в 2024 году – в отношении Беларуси.

Лицо, подпадающее под санкции, обязано в течение 10 недель с даты внесения в санкционный список подать отчет о любых средствах или экономических ресурсах, которыми оно владеет, которые удерживает или контролирует.

Речь идет о любых активах, если их стоимость превышает 10 тыс. фунтов стерлингов.

Также лицо, подпадающее под санкции, обязано незамедлительно информировать компетентный орган о любых изменениях в финансовом положении путем подачи отчета об изменениях.

Если лицо является британским резидентом, оно обязано сообщить обо всех своих активах в мире. Если нет – только о тех, которые находятся в Соединенном Королевстве. За отказ от отчетности без уважительной причины или представление ложных данных грозит уголовная ответственность.

В ЕС ст. 9 Регламента 269/2014 и ранее обязывала лиц, подпадающих под санкции, сообщать об активах в пределах Союза в течение шести недель. Директива 2024/1226 обязывает все государства-члены признать умышленное непредставление отчета отдельным уголовным правонарушением.

Если стоимость незадекларированных активов превышает 100 тыс. евро, максимальное наказание должно составлять не менее одного года лишения свободы.

Поскольку директивы ЕС устанавливают лишь минимальный стандарт, который государства-члены могут ужесточать в своём законодательстве, отдельные государства-члены ввели значительно более суровые наказания.

Даже если лицо, подпадающее под санкции, решит не указывать в отчете все принадлежащее ему имущество, скрытые активы с высокой вероятностью все равно будут идентифицированы.

Закон Украины "О санкциях" пока не предусматривает механизма самоотчетности.

Однако как страна-кандидат на членство в ЕС Украина обязана гармонизировать свое законодательство с правом Евросоюза, в частности путем внедрения полноценной системы отчетности.

Украинская санкционная система пока не располагает таким инструментом, поэтому именно его внедрение должно стать приоритетом для власти.

