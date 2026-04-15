Запуск новой системы въезда и выезда в ЕС привёл к задержкам в аэропортах
Европейские аэропорты столкнулись с серьезными задержками из-за запуска новой системы въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).
Об этом Financial Times сообщил Международный совет аэропортов (ACI), передает "Европейская правда".
Европейские аэропорты в 15 странах сообщили о "очень серьезных" задержках, вызванных новой электронной системой пограничного контроля ЕС.
Это происходит в то время, когда отрасль находится под давлением из-за возможного дефицита авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.
В ACI сообщили, что пассажиры региональных аэропортов и крупных хабов, в частности во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, ждут на пограничном контроле до трех часов.
"Эта ситуация в ближайшие недели и, безусловно, в пиковые летние месяцы станет просто неуправляемой. Мы наблюдаем такие очереди уже сейчас, в часы пик, когда трафик только начинает нарастать", – сказал директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец.
Как отмечается, представители аэропорта и Европейская комиссия провели во вторник, 14 апреля, встречу для обсуждения проблем с системой. ACI попросила продлить действие действующих исключений и предоставить возможность полностью приостановить проверки.
"Нам нужна возможность полностью приостанавливать регистрацию в EES, когда на пограничном контроле возникают чрезмерные очереди, с которыми просто невозможно справиться", – заявил Янковец.
Отмечается также, что проверки уже неоднократно откладывались из-за проблем с ИТ-системой и кибербезопасностью. В частности, по данным Еврокомиссии и ACI, многие аэропорты до сих пор не регистрируют биометрические данные, а только личную информацию.
Впрочем, Янковец отметил, что, несмотря на эту гибкость, все еще существуют критические структурные проблемы.
По его словам, автоматические кабины в аэропортах для регистрации пассажиров часто не работали, среди сотрудников пограничного контроля наблюдалась "хроническая нехватка кадров", а также все еще случались сбои в работе центральной ИТ-системы.
"Нам нужно, чтобы центральная ИТ-система, на которой базируется EES, работала полноценно и надлежащим образом... ситуация улучшилась, но у нас все еще есть проблемы здесь и там", – добавил он.
Как известно, с 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).
Новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.
В частности, к EES уже подключены все пункты пропуска на границе Украины с Польшей и Венгрией.
