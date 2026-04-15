Запуск новой системы въезда и выезда в ЕС привёл к задержкам в аэропортах

Европейские аэропорты столкнулись с серьезными задержками из-за запуска новой системы въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

Об этом Financial Times сообщил Международный совет аэропортов (ACI), передает "Европейская правда".

Европейские аэропорты в 15 странах сообщили о "очень серьезных" задержках, вызванных новой электронной системой пограничного контроля ЕС.

Это происходит в то время, когда отрасль находится под давлением из-за возможного дефицита авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.

В ACI сообщили, что пассажиры региональных аэропортов и крупных хабов, в частности во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, ждут на пограничном контроле до трех часов.

"Эта ситуация в ближайшие недели и, безусловно, в пиковые летние месяцы станет просто неуправляемой. Мы наблюдаем такие очереди уже сейчас, в часы пик, когда трафик только начинает нарастать", – сказал директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец.

Как отмечается, представители аэропорта и Европейская комиссия провели во вторник, 14 апреля, встречу для обсуждения проблем с системой. ACI попросила продлить действие действующих исключений и предоставить возможность полностью приостановить проверки.

"Нам нужна возможность полностью приостанавливать регистрацию в EES, когда на пограничном контроле возникают чрезмерные очереди, с которыми просто невозможно справиться", – заявил Янковец.

Отмечается также, что проверки уже неоднократно откладывались из-за проблем с ИТ-системой и кибербезопасностью. В частности, по данным Еврокомиссии и ACI, многие аэропорты до сих пор не регистрируют биометрические данные, а только личную информацию.

Впрочем, Янковец отметил, что, несмотря на эту гибкость, все еще существуют критические структурные проблемы.

По его словам, автоматические кабины в аэропортах для регистрации пассажиров часто не работали, среди сотрудников пограничного контроля наблюдалась "хроническая нехватка кадров", а также все еще случались сбои в работе центральной ИТ-системы.

"Нам нужно, чтобы центральная ИТ-система, на которой базируется EES, работала полноценно и надлежащим образом... ситуация улучшилась, но у нас все еще есть проблемы здесь и там", – добавил он.

Как известно, с 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

Новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

В частности, к EES уже подключены все пункты пропуска на границе Украины с Польшей и Венгрией.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.