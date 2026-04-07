Один человек погиб из-за аварии поезда и грузовика во Франции

Во французском департаменте Па-де-Кале столкнулись пассажирский поезд и грузовик, в результате аварии погиб один человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телеканал RTL.

Авария произошла на железнодорожном переезде между городами Бетюн и Ланс. Поезд, который перевозил примерно 250 человек, столкнулся с грузовиком вблизи Мазингарбе.

Машинист поезда, застряв в своей кабине, погиб. В результате аварии 27 человек получили ранения. Столкновение также повлекло материальные повреждения поезда.

Железнодорожная компания Франции SNCF уточнила, что движение поездов полностью приостановлено до конца дня в обоих направлениях между Бетюном и Лансом.

Министр транспорта Филипп Табаро объявил, что он посетит место происшествия в сопровождении генерального директора SNCF Жана Кастекса.

Накануне в Чехии возле границы с Германией произошел смертельный инцидент на железной дороге – мужчина попал под колеса скоростного поезда.

Напомним, 18 января в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, который двигался в противоположном направлении. В аварии погибли 45 человек.

Расследование показало, что причиной катастрофы могли стать трещины в рельсах.