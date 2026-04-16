KLM отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо

В следующем месяце KLM отменяет восемьдесят рейсов туда и обратно в пределах Европы, которые авиакомпания выполняет несколько раз в день, например, в Лондон и Дюссельдорф.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В своем заявлении KLM отмечает, что это касается рейсов, которые в настоящее время невозможно выполнять с прибылью из-за роста цен на авиационное топливо. Ранее авиакомпания уже ввела топливный сбор в размере 100 евро для дальнемагистральных рейсов и 10 евро для рейсов в пределах Европы.

Первые отмены состоятся в последнюю неделю апреля, как раз в разгар майских праздников. Представитель KLM подчеркивает, что это касается преимущественно рейсов, которые не заполнены полностью и которые можно легко перебронировать. Таким образом авиакомпания хочет обеспечить, чтобы путешественники все равно могли добраться до места назначения в тот же день.

Высокие цены на керосин являются следствием войны на Ближнем Востоке. В результате в Европу сейчас поступает меньше керосина, чем обычно, что приводит к росту цен.

Хотя KLM подчеркивает, что пока не сталкивается с дефицитом, Международное энергетическое агентство (МЭА) сегодня предупредило, что запасов авиационного топлива в Европе может хватить лишь на шесть недель. По данным объединения европейских аэропортов ACI Europe, уже через три недели может возникнуть структурный дефицит керосина, если Ормузский пролив останется закрытым.

Последствия войны уже заметны на крупных хранилищах керосина в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена, также известных как регион ARA. С начала марта запасы там сократились примерно на четверть.

"Это гораздо более быстрое сокращение, чем обычно", – говорит Патрик Кульсен, директор компании по рыночным исследованиям Insights Global. Его компания специализируется на данных о запасах топлива.

По его словам, пока реального дефицита нет, но поскольку через Ормузский пролив в настоящее время не поступает керосин, возникновение фактического дефицита – лишь вопрос времени.

Ранее Международный совет аэропортов (ACI) предупредил, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива уже через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Также в ЕС предупреждали, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

Писали, что возможный дефицит авиационного топлива из-за войны в Иране является "главным поводом для беспокойства" для Европейской комиссии.