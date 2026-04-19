Орбан: Украина готова возобновить работу трубопровода "Дружба" в понедельник, если Венгрия разблокирует кредит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина выразила готовность возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник при условии, что Будапешт разблокирует кредит ЕС на сумму 90 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на платформе X.

При этом глава венгерского правительства повторил свою позицию о том, что он разблокирует кредит только после возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"Через Брюссель мы получили от Украины сигнал о том, что она готова возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, при условии, что Венгрия отменит блокировку кредита ЕС на сумму 90 млрд евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег. Как только поставки нефти будут возобновлены, мы больше не будем препятствовать утверждению кредита", – написал Орбан.

Он также уточнил, что кредит на 90 млрд для Украины "не налагает на Венгрию никакого финансового бремени или обязательств".

После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России. Как известно, Виктор Орбан заблокировал одобрение этих инициатив, обвиняя Украину в остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

Также сообщалось, что глава МИД Андрей Сибига присоединится к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится во вторник, 21 апреля, в Люксембурге, чтобы обсудить перспективы разблокирования кредита на 90 млрд евро на 2026-27 годы.

