Что известно о будущем премьере Болгарии и станет ли он "вторым Орбаном"

Румен Радев готовится занять пост премьер-министра Болгарии. Если раньше на посту президента у него был довольно ограниченный круг полномочий, то теперь у него будут развязаны руки.

Такое влияние одного человека на политику страны является беспрецедентным для новейшей истории Болгарии (хотя и имеет явные параллели с Украиной).

Подробнее о личности бывшего президента и будущего премьер-министра Румена Радева и о том, в какой степени он готов корректировать внешний курс Болгарии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко. Далее – краткое изложение статьи.

Впервые Румен Радев был избран президентом еще в 2016 году.

Уверенная победа на выборах была достигнута благодаря двум факторам. Во-первых, имиджу человека, не принадлежащего к политической системе, не связанного с коррупционными схемами и при этом готового с ними бороться.

А во-вторых, умению быть "всем для всех". Одни избиратели голосовали за него из-за поддержки Болгарской социалистической партии (и РФ), тогда как другие – из-за западного образования.

Свою пророссийскую позицию Румен Радев продемонстрировал уже во время первого президентского срока.

Правда, тогда, до полномасштабного вторжения РФ, это не выглядело чем-то особенным.

Все изменилось после полномасштабного вторжения РФ.

В то время, когда многие европейские лидеры "терли" в соцсетях посты о дружбе с РФ и срочно корректировали свою позицию относительно поддержки Украины, Радев выступил за сохранение диалога с агрессором и против поставок оружия Украине. Ведь, по его логике, такая поддержка Киева – это "тушение пожара бензином".

От этих взглядов он не отказался и по сей день.

Впрочем, стоит не забывать: взгляды Радева не мешали ему "сквозь пальцы" смотреть на продажу Болгарией оружия для ВСУ. Сначала – через страны-посредники, а затем – и напрямую. Или о помощи Украине нефтепродуктами в 2022 году, когда армия РФ массово уничтожала украинские склады топлива.

Точно так же болгарские правительства, даже технические, назначенные непосредственно Радевым, не препятствовали ни продлению действующих санкций против РФ, ни введению новых.

В конце концов, сам Радев за последние четыре года воздерживался от поездок в РФ – в отличие, например, от Виктора Орбана и Роберта Фицо.

В такой ситуации пророссийские заявления Радева выглядят игрой на публику, своего рода подготовительной работой для участия в парламентских выборах. Особенно это касается его заявлений о "партии войны" среди болгарских политиков и рисках втягивания Болгарии в войну с РФ – как военный Радев не может не знать, что прямой связи здесь нет.

К тому же не стоит забывать, что эти заявления были сделаны с поста президента. Более того – в ситуации, когда проукраинские шаги правительства вызвали недовольство значительной части болгар, и этим можно было воспользоваться в своих интересах.

Сразу после победы на парламентских выборах Радев уже заявил о желании иметь "прагматичные отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равном отношении".

Это означает, что новый глава правительства Болгарии почти наверняка будет потакать пророссийскому электорату, который является для него основным. Возможно, он даже пойдет на какие-то демонстративные шаги, вроде денонсации оборонного соглашения с Украиной.

Однако отказаться от военных контрактов ему будет очень сложно, поскольку оборонная отрасль стала важным двигателем болгарской экономики. Поэтому продажа боеприпасов Украине, скорее всего, продолжится, будь то напрямую, как сейчас, или через третьи страны, как это было в 2022 году.

В конце концов, победная стратегия Румена Радева "быть всем для всех" имеет один недостаток – очень быстрое разочарование общества. Слишком откровенное заигрывание с РФ и конфликт с ЕС могут существенно ускорить это разочарование – и сам Радев это, наверное, прекрасно понимает.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Кто такой Румен Радев. Рассказываем о лидере Болгарии, победившем на "российских" лозунгах.