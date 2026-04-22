Британия усилит экспортные проверки, чтобы не допустить нарушения санкций против РФ

Правительство Великобритании готовится ввести более жесткие меры контроля за выдачей экспортных лицензий, чтобы помешать потенциальному нарушению санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно газете The Guardian.

Согласно планам, правительство сможет требовать от британских производителей получения лицензии, если они хотят экспортировать продукцию в страну, которая подозревается в помощи России с обходом санкций.

Это произошло после того, как министр по торговой политике Крис Брайант поручил пересмотреть решение о разрешении на экспорт британского оборудования для производства углеродного волокна армянской компании, связанной с российской военной машиной, после публикации этой информации в СМИ.

Депутат Лиам Бирн направил министру письмо, где выразил обеспокоенность относительно запланированного экспорта оборудования, которое может использоваться для производства военной техники, такой как дроны и ракеты.

Детали новых мер контроля будут изложены в нормативном акте, который будет представлен в среду.

Сейчас правительство Великобритании имеет право сообщить экспортеру о своих опасениях, если считает, что компания может поставлять товары в страну, которая может передать эти товары России. Однако оно не может помешать им осуществлять экспорт.

Согласно новой системе, компании должны будут получить лицензию от Управления по внедрению торговых санкций, если среди чиновников есть какие-либо беспокойства относительно перенаправления товаров в Россию через третьи страны.

Напомним, на прошлой неделе в Чехии таможенники пришли с обысками в компанию, которую заподозрили в обходе санкций против России.

Сообщалось, что в 2025 году в Германии пятерым людям объявили приговоры за нарушение санкций против России.

