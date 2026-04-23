Орбан и Фицо сняли вето: 90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций против РФ приняты

Совет ЕС по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из дипломатических источников.



Утром 23 апреля в Совете ЕС завершилась письменная процедура принятия 90 млрд евро кредита для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.



Внесение изменений в долгосрочную финансовую рамку ЕС сняло последнее юридическое препятствие для предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро в течение текущего и следующего годов.



Новый, 20-й пакет санкций Евросоюза против России утвержден в том виде, в котором он был согласован еще в феврале 2025 года – в частности, как уже известно "ЕвроПравде", без полного запрета морских услуг для российских танкеров.



Принятию указанных двух решений предшествовало физическое поступление российской нефти на территорию Венгрии и Словакии по нефтепроводу "Дружба", после чего обе страны поставили свои подписи.



Как сообщала "Европейская правда", Евросоюз планирует предоставить Украине первый транш из 90 млрд евро кредита в конце мая – начале июня 2026 года.



Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне приветствовал разблокирование процедуры принятия 90 млрд евро кредита и 20-го пакета санкций ЕС против России, подчеркнув, что ожидает оперативного выполнения договоренностей.