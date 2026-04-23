В ЕС сообщили, что вошло в 20-й пакет санкций против России

В четверг, 23 апреля, Европейский Союз утвердил 20-й пакет санкций против России, в который вошли более 100 индивидуальных ограничений, усиление давления на энергетический сектор и "теневой флот", а также новые меры против финансовых учреждений в третьих странах и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, 120 новых индивидуальных санкций, а также многоуровневые экономические санкции, направленные против ключевых секторов, которые подпитывают войну России против Украины.

Новый пакет содержит основу для будущего запрета на морские перевозки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что это будет происходить в полной координации и по результатам обсуждения с G7 и международной коалицией по ограничению цен.

Санкционный пакет вводит комплексный перечень из 36 субъектов, охватывающий как добывающее, так и перерабатывающее звена российского энергетического сектора, в частности: разведку, добычу, переработку и транспортировку нефти.

"Этот пакет стратегически нацелен на новых игроков, которые недавно увеличили свою долю на экспортном рынке. Доходы от экспорта российской нефти дополнительно ограничиваются с помощью списков, сосредоточенных на экосистеме теневого флота, включая субъектов, действующих в третьих странах, а также крупного морского страховщика", – говорится в заявлении.

Благодаря пакету еще 46 судов теперь подпадают под запрет на доступ в порты и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом, что увеличивает общее количество судов в списке до 632.

Он также вводит обязательные проверки должной осмотрительности при продаже танкеров, а также запрещает предоставление услуг по техническому обслуживанию и других услуг для российских танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) и ледоколов.

Кроме того, с января 2027 года будет незаконно предоставлять услуги СПГ-терминалов российским субъектам или субъектам, принадлежащим или контролируемым российскими гражданами или операторами.

Этим пакетом ЕС также налагает запрет на транзакции на четыре финансовых учреждения в третьих странах за обход санкций ЕС или за связь с "Российской системой передачи финансовых сообщений" – российской банковской сетью обмена сообщениями.

Кроме того, он еще больше ограничивает российский военно-промышленный комплекс, добавив в список 58 компаний и связанных с ними лиц, которые, среди прочего, занимаются разработкой и производством военной продукции, такой как дроны.

Впервые в истории ЕС применяет свой инструмент противодействия обходу санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиоаппаратуры в Кыргызстан, где "существует высокий риск того, что эти товары будут реэкспортированы в Россию". Также ЕС ввел квоту на импорт аммиака.

Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуреутвердил изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

А министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что работа над новым пакетом уже начата.