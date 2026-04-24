ЕС готовит три транша "макрофина" из 45 млрд помощи Украине на 2026 год: график выплат

Европейский Союз в этом году выплатит Украине 16,7 млрд евро бюджетной поддержки, половина которой поступит тремя траншами через инструмент макрофинансовой помощи (МФП).

В рамках инструмента макрофинансовой помощи (МФП) ЕС в этом году выплатит Украине 8,35 млрд евро, которые планируется передать тремя траншами.

По данным "Европейской правды", первый транш составит 3,2 млрд евро и будет выплачен не позднее июня. Вторая часть средств – 3,7 млрд евро – поступит Украине ориентировочно летом или сразу после лета. Ожидается, что третий транш на сумму 1,45 млрд евро Киев получит ближе к поздней осени.

Речь идет лишь о половине бюджетной части кредита на 90 млрд евро от ЕС. Остальная часть финансовой поддержки – 8,35 млрд евро – будет предоставляться Киеву через инструмент Ukraine Facility. В отличие от МФД, эта программа требует выполнения реформ для получения средств.

Отметим, что кредит на 90 млрд евро не предусматривает возврата от Украины полученной помощи. Решение ЕС предусматривает, что Киев будет обязан погасить кредит только в случае, если получит репарации от России. В противном случае – его выплачивают 24 государства-члена блока.

Как известно, Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах.

По данным "ЕвроПравды", первый транш из "военной" части кредита ЕС на 90 млрд евро составит 6 млрд и поступит Украине не позднее июня.

Подробнее об условиях и необходимых процедурах для получения средств по кредиту от ЕС читайте в материале "ЕвроПравды": "Дружба", оружие и реформы. На каких условиях ЕС предоставит Украине 90 млрд евро и куда пойдут деньги