В Румынии обнаружили обломки второго дрона после ночной атаки РФ на Украину

В Румынии недалеко от границы с Украиной обнаружили обломки ещё одного дрона после того, как фрагменты другого беспилотника были найдены в районе города Галац.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии в своём заявлении в субботу, пишет "Европейская правда".

"В субботу, 25 апреля, Министерство национальной обороны получило информацию о том, что в районе фермы недалеко от поселка Векерень в уезде Тулча были обнаружены обломки дрона", – говорится в сообщении.

Территория была оцеплена сотрудниками пограничной полиции, а совместная группа, в состав которой входят специалисты Министерства национальной обороны и Румынской разведывательной службы, отправилась на место происшествия для выяснения обстоятельств и изъятия обломков для проведения экспертизы.

Ранее в Минобороны Румынии сообщили об обнаружении фрагментов беспилотника, который упал утром 25 апреля в жилой район в муниципалитете Галац и привел к повреждению имущества. Позже найденные остатки дрона были обезврежены группой специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы.

Служба по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщила, что временно эвакуировала людей, находившихся вблизи беспилотника, обнаруженного в Галаце. Румынский президент Никушор Дан заявил, что это первый случай, когда беспилотник РФ повредил имущество в Румынии.

Деревня Векерень расположена недалеко от города Галац.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу из-за инцидента с падением дрона в районе города Галац.

Обломки дронов были найдены после того, как ночью 25 апреля Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку на Украину, в том числе и в районе румынско-украинской границы.