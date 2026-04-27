Могут ли ультраправые прийти к власти в Румынии в результате нового политического кризиса

Румыния вступает в новую опасную фазу политического кризиса.

23 апреля одна из коалиционных политических сил – Социал-демократическая партия (PSD) – объявила о выходе своих министров из правительства Илие Боложана.

Это не означает автоматической отставки кабинета, но существенно меняет политическую архитектуру, на которой держалась действующая власть. На фоне значительного бюджетного кризиса и высоких показателей поддержки ультраправых идей среди избирателей – прежде всего партии AUR Джордже Симиона – этот демарш может стать точкой вхождения Румынии в период длительной правительственной нестабильности.

О том, зачем партия-старожил румынской политики разрушает собственное правительство и чего ждать в Румынии, читайте в статье Сергея Герасимчука и Ростислава Климова из "Украинской призмы" Правительство не пало, но шатается: приведет ли кризис в Румынии к отставке проукраинской власти. Далее – краткое изложение статьи.

Полтора года назад, когда в Румынии появилась коалиция в составе Социал-демократической партии (PSD), Национал-либеральной партии (PNL), Союза спасения Румынии (USR) и Демократического союза венгров Румынии (UDMR) – это была попытка собрать политический центр вокруг нескольких ключевых задач.

Это стабилизация бюджета и сохранение доступа к европейским средствам, это сдерживание радикализации и создание барьера, чтобы ультраправые не стали главным арбитром румынской политики.

Важным элементом соглашения была ротационная модель премьерства: до весны 2027 года правительство должен был возглавлять либерал Илие Боложан, а после этого – до 2029 года – представитель социал-демократов. Именно поэтому выход PSD из правительства, хотя и не разрушает правительство автоматически, но является фактическим отказом от политического соглашения, на котором строилось нынешнее большинство.

Социал-демократы, министры которых ушли в отставку, выступают против политики правительства по повышению налогов, сокращению государственного аппарата, пересмотру социальных расходов, ограничению бюджетных привилегий, аудиту государственных компаний, усилению контроля за расходами и даже против попыток привязать управление публичными ресурсами к показателям эффективности.

Политический кризис может заблокировать реформы, назначения, законодательные изменения или техническое выполнение обязательств перед ЕС, часть средств может быть заморожена, а в худшем сценарии – утрачена.

Приведет ли кризис к полной перезагрузке власти в Румынии.

Согласно действующей конституционной логике, правительство Румынии может быть отправлено в отставку в результате вотума недоверия, поддержанного большинством в парламенте. Необходимый порог – 233 голоса депутатов и сенаторов.

PSD и ультраправой AUR для успешного вотума недоверия нынешнему правительству не хватает как минимум 13 голосов.

В этих условиях малые партии понимают свою ценность и могут использовать ее как предмет торга. Это делает ситуацию нестабильной, но не обязательно фатальной для действующего правительства.

Самое опасное последствие демарша PSD – не немедленное падение правительства, а изменение политической динамики в пользу ультраправых.

Наиболее вероятный краткосрочный сценарий – правительство Боложана продолжит работать в формате меньшинства, опираясь на ситуативные договоренности в парламенте.

Это, вероятно, позволит сохранить доступ страны к еврофондам.

Второй сценарий – PSD вместе с AUR, S.O.S., POT и внефракционными депутатами всё же наберёт 233 голоса для вотума недоверия. Это легальный и прямой путь к отставке правительства. Такой вариант, несомненно, приведет к охлаждению отношений с Брюсселем.

Еще один сценарий с тяжелыми последствиями – досрочные парламентские выборы. Именно он может значительно усложнить ситуацию в Румынии.

