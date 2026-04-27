В Эстонии введут ограничения на покупку жилья для россиян и белорусов

В Эстонии завершили работу над изменением закона, цель которого – запретить гражданам России и Беларуси, которые не имеют разрешения на долгосрочное проживание, покупать недвижимость в Эстонии.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Министерство внутренних дел завершило работу над проектом поправки к закону, ограничивающей приобретение недвижимости, которая, согласно пояснительной записке, имеет целью ограничить возможность враждебных государств или лиц, находящихся под их контролем, использовать недвижимость для разведывательных и информационных операций или диверсионных операций, направленных против Эстонии.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что запрет не имеет обратной силы и не распространяется на лиц, имеющих разрешение на долгосрочное проживание. Это объясняется тем, что Эстония "достаточно проверила этих лиц из-за продолжительности их проживания и соблюдения требований по разрешению на долгосрочное проживание".

Ограничения также гармонизируются таким образом, чтобы они распространялись на право собственности на квартиры, которые ранее не подпадали под действие Закона об ограничениях на приобретение недвижимости.

Проект также устраняет возможность обхода ограничений через компании, зарегистрированные в Эстонии или других странах Европейского экономического пространства, путем уточнения роли бенефициарного владельца и установления требования к нотариусам и другим лицам, контролирующим сделки, проверять гражданство бенефициарных владельцев.

Запрет на приобретение недвижимости также распространяется на юридическое лицо, независимо от его местонахождения, если его бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое не является гражданином государства-участника Европейского экономического пространства или Великобритании.

Однако правительство оставляет за собой право предоставлять разрешение на покупку в исключительных случаях.

По словам авторов законопроекта, ограничение коснется примерно 600 сделок в год, что означает, что оно не окажет значительного влияния на рынок недвижимости. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

Как отмечается, по состоянию на апрель 2025 года среди владельцев недвижимости в Эстонии было 36 952 гражданина Российской Федерации и 896 граждан Беларуси.

Летом прошлого года в Финляндии вступил в силу закон, запрещающий покупку недвижимости гражданам России и Беларуси из соображений национальной безопасности.

Тем же летом Сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.