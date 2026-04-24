Турецкий парламент ограничил доступ к соцсетям для детей до 15 лет

В среду турецкий парламент принял законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Его принятие произошло через неделю после того, как 14-летний мальчик убил девять учеников и учителя в средней школе в Кахраманмараше. Полиция расследует деятельность злоумышленника, который также погиб, в сети, чтобы выяснить мотивы нападения.

Законопроект обяжет социальные сети устанавливать системы проверки возраста, предоставлять инструменты родительского контроля и потребует от компаний оперативно реагировать на контент, который считается вредным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен теперь одобрить законопроект в течение 15 дней, чтобы он вступил в силу. После убийств в Кахраманмараше он заявил о необходимости снизить онлайн-риски для безопасности и конфиденциальности детей.

"Мы живем в период, когда некоторые приложения для обмена цифровым контентом развращают умы наших детей, а социальные сети, откровенно говоря, превратились в выгребные ямы", – сказал он в телевизионном обращении в понедельник.

Главная оппозиционная партия, Республиканская народная партия (CHP), раскритиковала этот шаг, заявив, что детей следует защищать "не запретами, а политикой, основанной на правах".

Согласно закону, цифровые платформы, такие как YouTube, TikTok, Facebook, Instagram и другие, должны будут запретить детям в возрасте до 15 лет открывать аккаунты и ввести родительский контроль, который будет регулировать доступ детей. Компании, разрабатывающие онлайн-игры, также будут обязаны назначить представителя в Турции, чтобы гарантировать соблюдение новых правил.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призывает к единому подходу ЕС в отношении ограничений социальных сетей для детей.

Запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.