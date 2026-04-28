Польша и Беларусь провели обмен задержанными, освобожден журналист Анджей Почобут

Беларусь освободила журналиста Анджея Почобута, приговоренного режимом Лукашенко к восьми годам колонии усиленного режима.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе X.

Туск опубликовал фото с освобожденным журналистом, поздравив его с возвращением в Польшу.

Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu❤️🇵🇱 pic.twitter.com/TSs97ry7X1 – Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

Анджей Почобут – журналист и один из лидеров независимого Союза поляков Беларуси. Суд Гродно в феврале 2023 года приговорил его к восьми годам колонии усиленного режима за "разжигание вражды по национальному признаку". Поводом стала статья Почобута о нападении СССР на Польшу в 1939 году.

По данным белорусского издания БелТА, Почобут был освобожден в рамках обмена "пять на пять" между Минском и Варшавой.

Отмечается, что это произошло благодаря длительному переговорному процессу между белорусским Комитетом государственной безопасности и польской разведкой.

БелТА сообщает, что переговоры по этому вопросу начались в сентябре 2025 года при участии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. К переговорам привлекали спецслужбы еще семи стран.

Напомним, в марте после визита в Минск специального представителя президента США Джона Коула стало известно, что белорусский режим освободил группу политических заключенных.

Сообщалось также, что после встречи с Лукашенко Коул объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

