Италия обойдет Грецию как страна с самым большим долгом в еврозоне

К концу этого года Греция перестанет быть страной с самым большим долгом в еврозоне, а её государственный долг снизится до уровня, ниже итальянского.

Об этом стало известно агентству Reuters из источников, а также из информации о новом бюджетном плане Италии, пишет "Европейская правда".

Как сообщили два высокопоставленных чиновника, ожидается, что в этом году государственный долг Греции сократится примерно до 137% от валового внутреннего продукта с 145% в 2025 году.

В то же время, согласно многолетнему бюджетному плану Министерства финансов Италии, опубликованному в четверг, государственный долг Италии вырастет с 137,1% ВВП в 2025 году до 138,6% в 2026 году.

"Греция перестанет быть страной с самым большим долгом в еврозоне начиная с этого года", – сообщил агентству один из двух греческих чиновников.

Новая оценка коэффициента задолженности Греции будет включена в новый многолетний финансовый план страны, который будет представлен Европейской комиссии в конце этого месяца.

Долг Италии останется практически стабильным на уровне 138,5% в 2027 году, а затем снизится до 137,9% в 2028 году и до 136,3% в следующем году, как показал ее бюджетный план.

С 2020 года государственный долг Греции, самый высокий в еврозоне за последние два десятилетия, сократился более чем на 45 процентных пунктов до 145% валового внутреннего продукта в прошлом году. Италия сократила свой долг примерно на 17 процентных пунктов за тот же период.

23 апреля стало известно, что Италия, вероятно, не сможет увеличить расходы на оборону, как планировалось, из-за растущих экономических трудностей.

Накануне в Италии подтвердился "превышенный" дефицит бюджета.

В итальянском правительстве призывают Брюссель приостановить действующие правила относительно бюджетной дисциплины, ссылаясь на энергетический кризис.