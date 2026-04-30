Авиакомпания SAS заверила в отсутствии угроз для ее летних рейсов

Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) заверила, что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не угрожают отменой ее рейсов летом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает датский телеканал TV 2.

Заверение от авиакомпании прозвучало на фоне опасений относительно дефицита авиатоплива в связи с противостоянием на Ближнем Востоке.

"Мы не можем дать гарантий, но можем с большой уверенностью сказать, что это не повлияет на летние рейсы", – отметил директор по коммуникациям SAS Мадс Брандструп.

Авиакомпания сократила количество рейсов на отдельных маршрутах, в частности между Копенгагеном и Ольборгом, а также на отдельных внутренних маршрутах в Норвегии и Швеции, но, по словам компании, это не коснется популярных летних направлений.

Однако высокие цены на топливо могут повлиять на стоимость билетов.

"Мы пока не можем назвать конкретные суммы, но уже наблюдаем рост цен на отдельных маршрутах", – сказал Брандструп.

Ранее SAS объявила об отмене 1000 рейсов в апреле из-за высоких цен на топливо.

