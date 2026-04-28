Президент Эстонии: Европа совершила ошибку в отношении войны в Украине в 2022 году

Европа потеряла возможность начать мирные переговоры с Россией в начале полномасштабной войны в Украине, считает президент Эстонии Алар Карис.

Об этом он рассказал в интервью Yle, пишет "Европейская правда".

По словам Кариса, Европа совершила ошибку весной 2022 года и потеряла лучшую возможность для мирных переговоров.

"Когда российские войска были отброшены с окраин Киева достаточно близко к российской территории, Европа имела возможность посадить агрессора за стол переговоров. Сейчас никто за стол переговоров не садится", – сказал Карис.

Он подчеркнул, что Европе нужно разработать план как для мирных переговоров, так и для послевоенного периода.

"Европейский Союз вложил в Украину действительно много. Не может быть так, что когда наступит время, за столом переговоров окажутся США, Россия и, возможно, какое-то третье государство, а Европы там не будет вообще", – говорит эстонский президент.

Карис также считает, что отношения с Россией еще долго будут оставаться сложными, даже если война в Украине закончится. По его словам, самое главное, чтобы Россия изменилась, а примеры того, что изменение возможно, можно найти в новейшей истории Европы.

"Нацистская Германия была государством-агрессором. После Второй мировой войны, когда руководство страны было наказано, Германия изменилась. Менее чем за десять лет она вошла в НАТО и Европейский Союз", – сказал Карис.

В начале года Карис и премьер Латвии Эвика Силиня призвали назначить спецпредставителя ЕС для переговоров с Россией.