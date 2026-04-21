В Румынии откроют выставку с дакийскими сокровищами впервые после их похищения

В Румынии откроется выставка дакийских сокровищ – золотого шлема и браслетов – впервые после их похищения в Нидерландах и более года поисков.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Шлем с Котофенешти и два браслета, которые удалось вернуть после их похищения из музея в Нидерландах, впервые после этого случая покажут общественности. Сокровища прибудут из Нидерландов во вторник под сопровождением специального конвоя.

Экспозиция откроется 22 апреля в Национальном музее истории Румынии, в коллекцию которого входят сокровища, и продлится до 3 мая, в его рабочие часы.

Шлем из почти чистого золота из Котофенешти является национальным символом Румынии. Шлем датируется V веком до нашей эры и происходит из Дакийской империи, на территории которой находятся современные Румыния и Болгария. Браслеты датированы 50 годом до н.э.

Тем временем в Нидерландах продолжается рассмотрение дела в отношении подозреваемых в краже. Двое из трех заключили сделку со следствием, а третий все отрицает. Приговор по делу ожидается 5 июня.

Напомним, ограбление музея в нидерландском Ассене произошло в утренние часы 25 января 2025 года. Злоумышленники вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные из Национального музея истории Румынии для временной экспозиции.

После похищения в Румынии уволили директора музея, который передал сокровища на временную экспозицию.

В сентябре 2025 года Румыния получила от Нидерландов компенсацию за украденные артефакты в размере страховой суммы.

2 апреля раскрыли, что почти все сокровища найдены – кроме одного браслета – и публично показали их. Вскоре после этого артефакты передали Румынии.