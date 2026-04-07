ВР приняла упрощение взыскания долгов – индикатор Ukraine Facility
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14005 по оптимизации и цифровизации процедур исполнения судебных решений, что является индикатором по программе Ukraine Facility.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Документ направлен на осовременивание процессов взыскания имущества и реализацию рекомендаций экспертов Совета Европы по обеспечению права на справедливый суд.
Принятые изменения предусматривают расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП), в том числе в части прямого взаимодействия исполнителей с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и небанковскими поставщиками платежных услуг.
Кроме этого, вводится автоматизированное взаимодействие между Единым реестром должников и другими государственными реестрами.
Согласно документу, наличие сведений о лице в Едином реестре должников становится основанием для отказа в совершении любых действий по отчуждению или залогу его имущества.
В то же время процесс снятия ограничений автоматизируется: после поступления средств на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя АСИП самостоятельно формирует сообщение о погашении задолженности. Это сообщение является основанием для немедленного исключения сведений из реестра должников и снятия ареста с денег, электронных денег и ценных бумаг.
Ожидается, что внедренные цифровые инструменты позволят сократить сроки исполнительных действий и повысить эффективность исполнения судебных решений по имущественным и неимущественным обязательствам.
Реализация закона будет способствовать восстановлению нарушенных прав граждан и юридических лиц путем устранения бюрократических препятствий в процессе принудительного исполнения решений суда.
Сообщали также, что ВР одобрила законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления", что является важным в контексте движения в ЕС.
Как сообщала "ЕП", Европейская комиссия предупредила официальный Киев, что намерения сократить статус PEPов (политически значимых лиц, politically exposed persons) до трех лет противоречат европейской интеграции, и рекомендовала Украине провести консультации, прежде чем внедрять соответствующие нормы.
