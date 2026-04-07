Трамп заявил, что его недовольство НАТО началось с Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что напряженность в отношениях между ним и НАТО возникла из-за ситуации вокруг Гренландии, когда союзники не поддержали его намерение аннексировать остров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает CNN.

Американский президент предположил, что углубление разрыва между США и НАТО началось, когда он впервые предложил аннексировать Гренландию.

"Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. А я сказал: "Пока, пока", – сказал Трамп.

Президент США в очередной раз назвал НАТО "бумажным тигром", заявив, что союзники не помогли Вашингтону с Ираном.

"НАТО – это бумажный тигр. Нам они, очевидно, не нужны, потому что они ничем не помогли", – заявил он.

Заявление Трампа прозвучало накануне запланированного визита в Белый дом генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который состоится с 8 по 12 апреля.

Президент США ранее раскритиковал различных членов НАТО за отказ помочь США в войне с Ираном, в частности решение нескольких стран закрыть свое воздушное пространство или военные базы для американских военных. А на днях Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Ранее американский президент сказал, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.