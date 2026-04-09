Опрос: Испания лидирует по поддержке автономии ЕС

Жители Испании возглавляют движение за более сильную и независимую Европу на фоне широко распространенной настороженности по отношению к США под руководством Дональда Трампа.

Об этом свидетельствует новый опрос Politico, пишет "Европейская правда".

В мартовском опросе жителей шести стран ЕС большинство испанских респондентов (51%) заявило, что Вашингтон представляет "угрозу" для Европы, что является самым высоким показателем среди всех опрошенных стран.

Результаты также показали сильную оппозицию испанцев внешней политике американского президента и войне США и Израиля в Иране.

56% респондентов в Испании заявили, что категорически не одобряют наступательную операцию США и Израиля против Ирана, а 43% считают, что Мадрид должен публично выступить против военной операции и добиваться прекращения конфликта.

Респонденты из Испании отличались своей всесторонней поддержкой идеи увеличения автономии Европы.

Как показывает опрос, 94% заявили, что континент должен стать более самодостаточным и менее зависимым от других великих держав – даже если такое изменение будет сопряжено со значительными экономическими затратами.

Хотя испанские респонденты лишь немного опередили бельгийцев в самом энтузиастичном призыве к большей европейской автономии (94% против 93%), эту концепцию поддержали 87% респондентов в шести странах.

Жители Испании также выразили широкую готовность спешить на защиту страны ЕС, подвергающейся нападению со стороны иностранного государства, и значительную поддержку создания европейской армии.

Опрос показывает, что 89% респондентов заявили, что поддержат развертывание испанской армии в поддержку любой страны-члена, на которую напало иностранное государство, опередив Бельгию и Польшу, набравшие по 86%.

Опрос European Pulse, проведенный Cluster17 для Politico и beBartlet, охватил 6 698 европейцев в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Опрос проводился с 13 по 21 марта.

Напомним, что Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.

Сообщалось, что премьер-министр Испании Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

