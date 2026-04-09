В Брюсселе объяснили, как заработает новая система въезда иностранцев в ЕС с 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, новая система въезда граждан иностранных государств в Европейский Союз EES (Entry/Exit System) полностью вступит в силу и будет применяться на границах всех государств-членов.

Как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, детали об этом событии рассказала заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Завтра система въезда-выезда будет полностью развернута. Фаза развертывания до сих пор продвигалась хорошо, и она уже играет важную роль в повышении безопасности Европейского Союза", – заявила Подеста.

Она добавила, что благодаря системе въезда-выезда ЕС "создал самую современную в мире пограничную IT-систему" и уже видит результаты.

"За последние пять месяцев было зарегистрировано более 45 миллионов въездов и выездов. Было более 24 тысяч отказов во въезде, из которых более 600 человек были определены как представляющие угрозу безопасности нашего Союза", – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, в среднем сейчас регистрация въезда или выезда в ЕС "занимает лишь около 70 секунд".

"Мы хорошо осознаем, что несмотря на согласованный график, несколько государств-членов все еще сталкиваются с техническими трудностями в эти месяцы развертывания. Мы находимся в тесном контакте с этими государствами-членами, например, также путем обмена передовым опытом с теми государствами, где система работает очень хорошо", – сообщила Арианна Подеста.

Пресс-секретарь подтвердила, что "система предусматривает гибкость для обеспечения бесперебойности движения на границе – в частности, учитывая лето, когда мы можем ожидать несколько увеличенного движения".

"Правила позволяют государствам-членам приостановить регистрацию биометрических данных, то есть определенным образом частичное приостановление работы EES в случае чрезмерного времени ожидания. Эта возможность существует до сентября, таким образом охватывая летний период, когда можно ожидать увеличения рабочих нагрузок", – пояснила Подеста.

Как сообщала "Европейская правда", новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

В частности, к EES уже подключены все пункты пропуска на границе Украины с Польшей и с Венгрией.

