Миротворцев ООН на Кипре атаковали - это первый подобный инцидент за много лет

Турецкие киприоты в пятницу избили группу миротворцев ООН, которые пытались помешать строительству дороги через буферную зону, которая отделяет непризнанную Турецкую Республику Северный Кипр от остального острова.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Инцидент произошел во время работ по укладке дороги от села Арсос на севере Кипра до села Пила со смешанным турецко-греческим населением, расположенным в так называемой Зеленой линии – буферной зоне под контролем сил ООН.

Для турок-киприотов дорога позволила бы добираться до Пилы в обход пункта пропуска при британской военной базе на Кипре. Греки-киприоты же воспринимают строительство как шаг с военной целью, за которым стоит Турция.

Во время столкновения десятки турок-киприотов атаковали нескольких словацких и британских солдат ООН. Некоторые из них получили удары по лицу; троим пришлось обратиться за медицинской помощью из-за незначительных ранений.

Представитель миротворческих сил ООН на Кипре Алим Сиддик заявил AP, что там продолжат блокировать строительство дороги ненасильственными методами, потому что оно нарушает статус-кво в буферной зоне.

Нападение также осудили топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель и представительства Франции, Великобритании и США в Никосии. Кипрское правительство осудило "организованное насилие" со стороны турок-киприотов и добавило, что контактирует с ООН, ЕС и другими правительствами, чтобы предотвратить "турецкие планы".

Власти Турецкой Республики Северного Кипра в свою очередь обвинили в инциденте миротворцев ООН, назвав их действия "неприемлемыми" и назвав их обвинения "безосновательными".

Насилие в отношении миротворцев ООН стало первым подобным инцидентом за последние годы. Оно, вероятно, помешает действующим усилиям Никосии возобновить переговоры по урегулированию раздела острова.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.