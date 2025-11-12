Британский министр отверг слухи в СМИ о намерении "заменить" Стармера

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что любые разговоры о том, что он пытается "бросить вызов" премьер-министру Киру Стармеру, не соответствуют действительности.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

На фоне того, что ряд СМИ распространили информацию о том, что сторонники Стармера частно обвинили Стритинга в заговоре с целью заменить премьер-министра, британский министр заявил, что это "абсолютно бессмысленное сообщение, не в последнюю очередь потому, что это неправда".

"Я не собираюсь требовать отставки премьер-министра. Я поддерживаю премьер-министра. Я делаю это с тех пор, как он был избран лидером Лейбористской партии", – подчеркнул Стритинг.

Такие заявления появились на фоне подготовки правительства к обнародованию бюджета 26 ноября, который, по предупреждению министра финансов Рэйчел Ривз, будет сложным.

Бюджет, который Ривз должна представить в конце этого месяца, как ожидается, станет испытанием для обещания партии не повышать налог на доходы, что, по мнению некоторых сторонников Стармера, может поставить под угрозу его позицию.

Это обещание было центральным в предвыборной программе, которая помогла Лейбористской партии прийти к власти впервые за 14 лет.

Стоит заметить, что миграционный вопрос также вызывает критику Стармера. В частности, недавно, когда стало известно, что британская полиция разыскивает второго иностранного преступника, которого случайно освободили из тюрьмы, эта ошибка вызвала бурные дебаты в Палате общин.

Тогда Джеймс Картлидж из Консервативной партии пять раз спрашивал вице-премьер-министра Дэвида Лэмми, может ли он заверить общественность, что после дела Кебату ни один искатель убежища не был случайно освобожден.

Лэмми, заменявший Стармера на еженедельной сессии вопросов к премьер-министру, отказался отвечать, в какой-то момент сказав Картлиджу: "Возьми себя в руки, мужик".

В конце концов, освобожденный позже сам сдался.

Это произошло после того, как случайно освободили из тюрьмы Хадуша Херберсласи Кебату, который был приговорен в сентябре к 12 месяцам заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.