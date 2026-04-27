Мерц о переговорах США и Ирана: Тегеран унижает всю американскую нацию

Канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз прибегнул к критике войны США на Ближнем Востоке, заявив, что Вашингтон не имеет стратегии в действиях против Ирана, тогда как иранское руководство унижает всю американскую нацию.

Как пишет "Европейская правда", слова канцлера цитирует n-tv.

Выступая в гимназии имени Карла Великого в городе Марсберг, Мерц рассказал о своих контактах с президентом США Дональдом Трампом относительно войны против Ирана. Немецкий канцлер заявил, что уже дважды выражал свой скептицизм американскому лидеру по поводу этого конфликта.

"Если бы я знал, что это продлится пять-шесть недель и ситуация будет ухудшаться, я бы сказал ему это еще настойчивее", – добавил Мерц.

Глава немецкого правительства уже второй раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне, отметив, что Вашингтон также не имеет четкой стратегии относительно переговоров с иранцами. Мерц убежден, что Тегеран умело избегает дипломатического решения конфликта.

"Сейчас я не вижу, какой стратегический выход выбирают американцы, тем более, что иранцы, очевидно, очень умело ведут переговоры – или, точнее, очень умело не ведут переговоры. Таким образом целая нация унижается иранским руководством", – заявил Мерц.

Как сообщали СМИ, Иран выдвинул США новое мирное предложение, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и продолжение прекращения огня. При этом Тегеран предлагает отложить ядерные переговоры на более поздний срок.

Напомним, на минувших выходных Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Трамп заявил, что Иран может позвонить в Соединенные Штаты, чтобы договориться о завершении войны.