В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на войну с Ираном

На сегодня война США против Ирана стоила Америке уже 29 млрд долларов – эта оценка оказалась выше цифры в 25 млрд, которую две недели назад предоставили Конгрессу чиновники Пентагона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей представитель Пентагона Джей Херст предоставил обновленные данные о расходах на войну в Иране.

"Итак, на момент дачи показаний (Комитету по вооруженным силам Палаты представителей) эта сумма составляла 25 миллиардов долларов, но группа Объединенного штаба и группа контролеров постоянно пересматривают эту оценку, и сейчас мы считаем, что она приближается к 29 миллиардам. Это связано с обновленными расходами на ремонт и замену оборудования, а также с общими оперативными расходами на содержание персонала в зоне боевых действий", – заявил он.

Ранее CNN сообщил, что оценка в 25 млрд долларов, которую Херст предоставил Конгрессу в апреле, была заниженной и не включает оценочную стоимость ремонта значительных повреждений американских баз на Ближнем Востоке.

Один источник отметил, что более точная оценка приближается к 40-50 млрд долларов, если учесть эти расходы на ремонт и замену поврежденного имущества.

На вопрос, может ли он предоставить Конгрессу более официальный отчет о стоимости войны с Ираном, министр обороны Пит Хегсет ответил, что Пентагон "поделится тем, чем может... когда это будет уместно и необходимо".

Напомним, президент США Дональд Трамп испытывает недовольство тем, как иранская сторона ведет переговоры о прекращении войны, и, по словам некоторых его помощников, сейчас он серьезнее, чем в течение последних недель, рассматривает возможность возобновления широкомасштабных боевых действий.

Ранее иранское информагентство IRNA со ссылкой на источники сообщило, что Иран при посредничестве Пакистана передал США официальный ответ на последние американские предложения по условиям завершения войны.

Трамп заявил, что ему не нравится ответ Ирана на последние мирные предложения от США, а впоследствии также добавил, что этот ответ - "кусок мусора".