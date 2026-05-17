Наезд на пешеходов в итальянской Модене: стали известны подробности о подозреваемом

Правоохранители не обнаружили признаков радикализации или связей с джихадистскими группировками у 31-летнего Салима эль-Кудри, которого подозревают в наезде на пешеходов в центре итальянского города Модена в субботу.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, эль-Кудри родился в провинции Бергамо, но проживает в Раварино (окрестности Модены).

Сейчас ведется расследование в отношении него и его прошлого, чтобы попытаться выяснить мотивы его поступка.

По результатам первых анализов, проведенных на устройствах, изъятых у эль-Кудри, не обнаружено элементов, которые бы указывали на радикализацию или связи с джихадистскими группировками.

Поэтому на данный момент среди правоохранителей преобладает гипотеза, что этот поступок связан с психическими проблемами, от которых страдает мужчина и от которых он лечился. Сейчас правоохранители пытаются получить доступ к его медицинской карте.

Мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей и не имел судимостей.

Он также получил высшее образование по специальности "Экономика" и, по предварительным данным, в настоящее время искал работу.

16 мая в центре Модены водитель автомобиля на большой скорости въехал в толпу пешеходов.

В результате инцидента восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Троих из них реанимировали на месте, двум пострадавшим пришлось ампутировать ноги.

Напомним, в начале мая из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрассе в Лейпциге двое людей погибли и еще двое получили серьезные травмы.

Подозреваемым в смертельном наезде является 33-летний местный житель, который уже имел дело с полицией.