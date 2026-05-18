В Белом доме заявили о новых торговых соглашениях между США и Китаем

В Белом доме заявили, что до 2028 года Китай будет ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 17 млрд долларов.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Это заявление появилось после визита президента США Дональда Трампа в Пекин на прошлой неделе для проведения переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как заявил Белый дом, Китай согласился ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее $17 млрд до 2028 года, в дополнение к уже согласованным обязательствам по сое.

Белый дом также сообщил, что Китай возобновил регистрацию более 400 американских предприятий по производству говядины, срок действия которой истек, и добавил новые объекты в список, одновременно сотрудничая с американскими регулирующими органами с целью отмены запрета на остальные заводы.

Также, как отмечается, Китай возобновил импорт птицы из тех штатов США, которые, по заключению Министерства сельского хозяйства США, не имеют случаев птичьего гриппа.

Белый дом отметил, что обе страны также договорились о создании торгового совета для управления торговлей в нечувствительных секторах и инвестиционного совета.

Как известно, после визита в Китай американский президент заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против китайских компаний, закупающих иранскую нефть, на фоне затянувшейся войны и потрясений на нефтяных рынках.

Также Трамп заявил, что США и Китай имеют сходные взгляды на то, как должна закончиться война в Иране.