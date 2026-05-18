Прокурорка Парижа повідомила про близько десять нових жертв Епштейна

Прокуратура Парижа отримала звернення від близько десяти нових ймовірних жертв американського фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Про це в ефірі телеканалу RTL розповіла прокурорка Парижа Лора Бекко, повідомляє "Європейська правда".

За словами прокурорки, загальна кількість осіб, які заявили про себе у контексті справи Епштейна, зросла до близько двадцяти.

Вона розповіла, що це розслідування було розпочато за фактом "торгівлі людьми" після оприлюднення американською владою тисяч документів з розслідувань щодо американського фінансиста, який помер у 2019 році.

Мета полягає, зокрема, у виявленні будь-яких посередників у Франції, які могли сприяти його діям, додала Бекко.

За її словами, прокуратура все ще перебуває на етапі проведення допитів та перевірок.

"На цьому етапі ще не було допитано жодної особи, яка може бути причетна до справи", – заявила вона, окресливши поточний підхід до розслідування: спочатку збір свідчень жертв, потім аналіз речових доказів.

Вона також наголосила, що готуються запити про міжнародну правову допомогу для продовження розслідувань за кордоном та опитування причетних осіб.

Прокурорка пояснила, що підозрюваних допитають лише на пізнішому етапі, після того як докази будуть узагальнені: мета полягає в тому, щоб "з’ясувати" характер "відносин, які пан Епштейн мав з усіма причетними особами", перш ніж допитувати будь-кого, хто може бути причетним до справи.

Тим часом у Великій Британії мовник BBC з’ясував, що Епштейн упродовж кількох років після того, як британська поліція вирішила не проводити щодо нього розслідування, розміщував жінок, яких, як стверджується, він експлуатував, у кількох лондонських квартирах.

А в Норвегії комісія з розслідування справи Епштейна отримає близько $2,4 млн на витрати.