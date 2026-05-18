В Чехии из бетона изъяли ранее похищенный череп святой

Чешские эксперты сумели изъять череп, который мог принадлежать канонизированной Здиславе из Лемберка, из бетона, после того как мужчина похитил его и залил смесью.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Правоохранители заявили, что ценная реликвия находится в удовлетворительном состоянии и теперь будет отреставрирована.

"Отличная новость! Эксперты успешно изъяли череп святой Здиславы из бетона. К счастью, реликвия хорошо сохранилась. Теперь она пройдет дальнейшую реставрацию, чтобы обеспечить ее полную защиту и сохранность", – отметили в полиции.

Мужчина ранее похитил и залил реликвию бетоном с намерением закопать ее на дне реки. По данным полиции, ему удалось выполнить только первую часть плана.

В субботу, 16 мая, суд в Чешской Липе не взял его под стражу, и он будет привлечен к ответственности, оставаясь на свободе. По словам Яна Уйка, заместителя начальника отдела общих преступлений полиции Чешской Липы, мужчине грозит до восьми лет заключения.

Инцидент произошел в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы в городе Яблонне-в-Подьештеди, примерно в 110 км к северу от Праги.

Святая Здислава из Лемберка жила в XIII веке и была известна благотворительностью и помощью бедным. Она была канонизирована в 1995 году Папой Римским Иоанном Павлом II.