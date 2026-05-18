Жителів Варшави попередили про тестування сирени

У понеділок, 18 травня, у Варшаві відбудуться технічні випробування модернізованої системи екстреного оповіщення: під час перевірки мешканці шести локацій у п’яти районах столиці Польщі почують сигнал сирени.

Про це повідомила речниця губернатора Мазовецького воєводства Луїза Юргель-Жила, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

За словами речниці, активація сирен є частиною тестування оновлених пунктів оповіщення у місті. Усього перевірка охопить шість пунктів у різних районах Варшави, зокрема у Вавері, Саска-Кенпі, Бялоленці, Белянах та Бемово-Єлонках.

Сигнали лунатимуть у різний час протягом дня. Як зазначалося, сигнал у понеділок не є справжньою тривогою і не вимагає жодних дій.

У грудні 2025 року мешканці міста Руда-Сілезька на півдні Польщі отримали попередження про випробування системи оповіщення.

У вересні того ж року в кількох містах на сході Польщі також лунали сирени – це був спосіб відзначити 86-ту річницю вторгнення радянських військ до Польщі.