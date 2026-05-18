Мадьяр напомнил президенту Венгрии дату, до которой он может "добровольно" уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскритиковал интервью президента Тамаша Шуйока, а также в очередной раз выразил требование о его отставке.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Мадьяр назвал Шуйока "марионеточным президентом Виктора Орбана" и раскритиковал его за интервью "мафиозному пропагандистскому" изданию Index, которое "на протяжении всей предвыборной кампании врало венгерскому народу".

Он заявил, что экс-премьеру Орбану был нужен президент Венгрии, для которого "лояльность к "Фидес" была бы приоритетом, а защита конституционности и национального единства – на последнем месте".

По словам Мадьяра, Шуйок "солгал" в интервью о многих вещах. Поэтому он в очередной раз обратился к нему с призывом уйти в отставку.

"Хотя вы пытались отрицать в сегодняшнем пропагандистском интервью, что 12 апреля миллионы венгров проголосовали за смену режима, это не меняет реальности. Вы были марионеткой той провальной системы, которой подавляющее большинство венгров сказало решительное "нет" и которую сейчас отвергают три четверти венгров", – отметил премьер.

Он акцентировал, что Шуйок "должен уйти".

"Господин президент, вы должны уйти! И вы уйдете. Вы еще можете сделать это добровольно до 31 мая", – добавил Мадьяр.

Напомним, 13 мая Мадьяр заявил, что новое правительство дает время Шуйоку до конца мая для того, чтобы добровольно уйти с должности, а в противном случае допускает его устранение через поправки к основному закону.

Петер Мадьяр еще перед выборами заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, избранного на должность депутатами Орбана (в Венгрии президента избирают в парламенте).

13 мая президент Венгрии осудил атаку российских дронов на Закарпатье, а глава МИД Венгрии в новом правительстве вызвала из-за этого российского посла – что стало первым таким случаем за время полномасштабной войны.

В 2025 году Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского ракетного обстрела завода в Мукачево, но впоследствии удалил слово "российский" из публикации.