Глава разведки Эстонии рассказал о сложном выборе Путина из-за войны в Украине

Кремлевский правитель Владимир Путин имеет немного выгодных вариантов действий в Украине, поскольку его вооруженные силы не способны достичь существенного прогресса на поле боя, а западные санкции постепенно истощают его ресурсы.

Об этом заявил руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на пятом году полномасштабной войны Россия теряет больше бойцов, чем набирает, и что всеобщая мобилизация будет крайне непопулярной и может подорвать стабильность в стране.

"Все эти факторы вместе создают ситуацию, когда некоторые люди в России, в том числе на высших ступенях, осознают, что у них есть серьезная проблема. Трудно сказать, что об этом думает Путин, но, по моему мнению, все эти факторы начинают влиять на его решения", – сказал Розин.

Он отметил, что главной причиной того, что финансовая ситуация в России является "такой плохой", стали санкции против финансового сектора, которые "очень, очень больно сказываются", а карательные меры по экспорту российской нефти также ограничивают ее доходы.

"Думаю, сейчас им приходится делать очень сложный выбор. Трудно предсказать, какое решение они примут в нынешней ситуации", – добавил Розин.

Эстония является ведущим сторонником Украины в военном альянсе НАТО и Европейском Союзе, и она настойчиво призывает своих союзников усилить давление на Москву.

"Поэтому мое послание такое: давайте продолжать (санкции). Сейчас не время колебаться, просто продолжаем", – сказал Розин.

Глава эстонской разведки предсказал, что Россия не откажется от своей цели покорения Украины, пока Путин будет оставаться у власти, а также сохранит значительные военные силы на границах с Украиной даже после окончания конфликта.

Кроме того, по его словам, после завершения боевых действий Москва будет стремиться расширить свое военное присутствие вдоль границы с НАТО и добиться "военного доминирования... от Арктики до Черного моря".

В апреле 2026 года в разведке Эстонии отметили, что сейчас не видят угрозы открытия Россией нового фронта в странах Балтии.

В свою очередь командующий вооруженными силами Эстонии Андрюс Мерило видит риск, что Россия будет готова к новой агрессии вскоре после потенциального завершения российско-украинской войны, а ближайшим таким горизонтом может быть 2027 год.