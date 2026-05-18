Мелони просит Еврокомиссию смягчить бюджетные правила из-за энергокризиса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Брюссель смягчить фискальные правила Европейского Союза, чтобы помочь правительствам преодолеть экономический шок, вызванный войной в Иране и стремительным ростом цен на энергоносители.

Об этом говорится в ее письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Politico, пишет "Европейская правда".

В письме Мелони попросила, чтобы "инвестиции и чрезвычайные меры, необходимые для преодоления энергетического кризиса", были исключены из действия Пакта стабильности и роста.

Этот документ требует от членов ЕС удерживать дефицит государственного бюджета на уровне ниже 3% ВВП.

"Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые добавляются к последствиям российской агрессии в Украине, уже имеют очень серьезное и часто асимметричное влияние на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий", – заявила итальянский премьер.

Она отметила, что так же, как соглашение о стабильности исключает из расчетов расходы на оборону, расходы, связанные с энергетикой, также не должны учитываться.

"Мы должны иметь политическое мужество признать, что сегодня энергетическая безопасность также является европейским стратегическим приоритетом", – акцентировала Мелони.

Она отметила, что Риму будет трудно оправдать участие в программе финансирования обороны ЕС SAFE, если Брюссель откажет в подобной гибкости в отношении расходов на энергетику.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни уже призвал Еврокомиссию предоставить странам-членам ЕС такие же бюджетные льготы для смягчения последствий стремительного роста цен на энергоносители, которые сейчас предусмотрены для расходов на оборону.

В начале мая Мелони пообещала более тесное сотрудничество с Азербайджаном в области энергетики.