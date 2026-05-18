В Беларуси начались учения по боевому применению ядерного оружия

Министерство обороны Беларуси в понедельник, 18 мая, объявило о начале масштабных учений воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению.

Об этом оно сообщило в Telegram, пишет "Европейская правда".

Минобороны Беларуси заявило, что цель учений по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению – "совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности ВС к выполнению задач и организация боевого применения из внеплановых районов".

Как отмечается, для проведения учений Беларусь привлекла воинские части ракетных войск и авиации.

"В ходе учений во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", – отметили в Минобороны страны.

Также, как подчеркнули, основной акцент учений "будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств".

В Минобороны Беларуси добавили, что учения являются плановым мероприятием подготовки, а также "не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе".

Стоит напомнить, что в декабре у самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко объявили о прибытии российского ракетного комплекса "Орешник".

В феврале президент Владимир Зеленский заявлял, что Москва и Минск снова говорят о совместных военных учениях на территории Беларуси. Президент напомнил, что когда Россия и Беларусь проводили "очень массированные" учения – началось вторжение на территорию Украины.

А 1 апреля Лукашенко заявил, что страна готовится к войне, поскольку на мирное время сейчас тщетно надеяться.