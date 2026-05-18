Мадьяр поговорил с главой Евросовета о шагах по правам венгров, которых ждут от Киева

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что говорил с президентом Евросовета Антониу Коштой о шагах, которые ожидает от Киева в вопросе прав венгров в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Facebook.

Мадьяр сообщил, что перед заседанием венгерского правительства в понедельник пообщался с Коштой и сообщил ему о начале технических консультаций с Украиной по "скорейшему юридическому обеспечению" языковых, образовательных и культурных прав венгров Закарпатья.

"Президент Антониу Кошта сообщил мне, что он накануне дал понять президенту Украины, что любым дальнейшим шагам должно предшествовать обеспечение уважения к правам венгерского меньшинства в Украине", – добавил премьер Венгрии.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан рассказала, что консультации с Украиной по урегулированию вопросов относительно прав венгерского меньшинства Закарпатья состоятся с участием ее представителей.

Мадьяр ранее заявлял, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне на Закарпатье, чтобы обсудить вопросы меньшинств.

По данным СМИ, Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

